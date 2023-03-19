Брюссель, 19 марта, 2023, 22:26 — ИА Регнум. В Брюсселе (Бельгия) состоялось обсуждение возможных поставок в будущем нефти из Ирака в Евросоюз. О таком намерении заявил глава министерства иностранных дел страны Фуад Хусейн на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он подчеркнул, что между представителями Ирака и ЕС будут обсуждаться разные виды сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере.

«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, станет и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения», — пояснил Хусейн.

В Ираке планируют не только использовать «голубое топливо» на внутреннем рынке, но и поставлять в европейские и другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром» подаёт газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 29,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.