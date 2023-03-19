Тула, 19 марта, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В Сети опубликовано видео беспилотника, который упал в Тульской области в Одоевском районе.

Беспилотник

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Специалисты установили, что предположительно дальность полета такого БПЛА — около 600 км. Откуда летательный аппарат без опознавательных знаков запущен — выясняется.

Он упал в поле между населёнными пунктами Петровское и Маловель.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник без опознавательных знаков упал 19 марта в Тульской области.