В Сети появилось видео падения неизвестного беспилотника в Тульской области
Тула, 19 марта, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В Сети опубликовано видео беспилотника, который упал в Тульской области в Одоевском районе.
Беспилотник
Специалисты установили, что предположительно дальность полета такого БПЛА — около 600 км. Откуда летательный аппарат без опознавательных знаков запущен — выясняется.
Он упал в поле между населёнными пунктами Петровское и Маловель.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник без опознавательных знаков упал 19 марта в Тульской области.