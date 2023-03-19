Москва, 19 марта, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» объявила о предстоящей перевозке всех пассажиров отмененных из-за непогоды рейсов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Сочи. Пассажиры в международном аэропорту

В заявлении авиаперевозчика говорится, что 20 марта будут выполнены рейсы для вывоза пассажиров, ранее вынужденных остаться в аэропорту из-за неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полёты из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта.

В аэропорту Сочи сохраняется сильный туман, который препятствует взлёту и посадке самолётов.