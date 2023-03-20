Москва, 20 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. С начала этого года в московском сервисе «Банк технологий» появилось 27 новых высокотехнологичных решений, разработанных в ведущих российских вузах. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Интеграционная платформа искусственного интеллекта

«За месяц раздел «Перспективные технологии» пополнился 27 новыми решениями от трех высших учебных заведений. Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов. Мы планируем расширять раздел, в ближайшее время в нем появятся разработки еще трех учебных заведений», — рассказал он.

Среди разработанных инструментов — накопители энергии для электробусов, мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки, интеграционные платформы искусственного интеллекта.

«Банк технологий» — это сервис, с помощью которого столичные промышленные предприятия могут подобрать и внедрить необходимую для производства технологию. На сегодняшний день в «Банке технологий» доступно более 300 решений от свыше 180 компаний.