Москва, 20 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Компания «Микробор» за 2022 год увеличила производство ряда изделий на 78%. Рост показателя связан с тем, что компания расширяет свой ассортимент и разрабатывает новые линейки продукции, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Микробор»

«Сегодня предприятие стремится обеспечить возрастающие потребности отечественного рынка в металлорежущем инструменте и заместить крупных зарубежных производителей. Так, в прошлом году предприятие на 78% увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям», — заявил Овчинский. Объем отгрузки продукции «Микробор» вырос в 3,5 раза, а выручка по сравнению с 2021 годом увеличилась почти в три раза, добавляет он.

Компания «Микробор» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас «Микробор» производит более девяти тысяч наименований продукции, которые закрывают основные направления в металлообработке в России и за рубежом. Металлорежущие инструменты компании используются более чем на 650 заводах.