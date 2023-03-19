Палестина и Израиль договорились прекратить любые односторонние меры

Каир, , 21:27 — REGNUM В египетском Шарм-эш-Шейхе в ходе пятистороннего совещания по вопросам безопасности представители Палестины и Израиля договорились о создании механизма борьбы с насилием, говорится в заявлении МИД Египта.

Израиль и Палестина © ИА REGNUM

Отчеты о проделанной работе лидеры пяти государств получат в апреле, в ходе новой встречи в Шарм-эш-Шейхе.

Обе стороны подтвердили свою приверженность предыдущим соглашениям и готовность решать все вопросы путем прямого диалога, подчеркивают в МИДе.

Также правительства Израиля и Палестины выразили готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трех до шести месяцев, уточнили в ведомстве.

Встреча прошла с участием делегаций Израиля, Палестины, Египта, Иордании и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта израильская армия заявила о выпущенной из сектора Газа ракете.