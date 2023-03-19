Макгрегор заявил, что Киев планировал конфликт с Россией до начала спецоперации

Киев, , 21:17 — REGNUM Власти США финансировали армию Украины для того, чтобы она начала конфликт с Россией, заявил 19 марта бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

Предполагалось, что ВСУ перехватят инициативу в конфликте в Донбассе, организуют масштабное нападение на ДНР и ЛНР, но этого не произошло из-за начала спецоперации России, отметил он.

К такому развитию событий, впрочем, в Вашингтоне тоже были готовы, обучение ВСУ проходило именно с таким прицелом, добавил Макгрегор.

Ранее бывший советник рассказал, что власти США на протяжении восьми лет готовили украинскую армию для нанесения ударов по России.