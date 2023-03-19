СМИ: швейцарский банк UBS выкупит Credit Suisse за 2 млрд долларов
Берн, 19 марта 2023, 21:31 — REGNUM Швейцарский банк UBS принял решение выкупить Credit Suisse, сообщает газета Financial Times.
«UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более 2 миллиардов долларов», — говорится в материалах издания.
Автор публикации отмечает, что нацбанк Швейцарии предложил UBS около 100 миллиардов ликвидности, чтобы он мог взять на себя операции Credit Suisse.
По данным газеты, к организации переговоров привлекались нацбанк и финансовый регулятор FINMA, пытающиеся укрепить доверие к банковскому сектору Швейцарии.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse.