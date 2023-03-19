FT: швейцарский банк UBS приобретёт за 2 млрд долларов Credit Suisse

Берн, , 21:31 — REGNUM Швейцарский банк UBS принял решение выкупить Credit Suisse, сообщает газета Financial Times.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более 2 миллиардов долларов», — говорится в материалах издания.

Автор публикации отмечает, что нацбанк Швейцарии предложил UBS около 100 миллиардов ликвидности, чтобы он мог взять на себя операции Credit Suisse.

По данным газеты, к организации переговоров привлекались нацбанк и финансовый регулятор FINMA, пытающиеся укрепить доверие к банковскому сектору Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse.