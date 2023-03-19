Берн, 19 марта, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Швейцарский банк UBS принял решение выкупить Credit Suisse, сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более 2 миллиардов долларов», — говорится в материалах издания.

Автор публикации отмечает, что нацбанк Швейцарии предложил UBS около 100 миллиардов ликвидности, чтобы он мог взять на себя операции Credit Suisse.

По данным газеты, к организации переговоров привлекались нацбанк и финансовый регулятор FINMA, пытающиеся укрепить доверие к банковскому сектору Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse.