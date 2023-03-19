Донецк, 19 марта, 2023, 20:56 — ИА Регнум. ВСУ повышают градус обстановки на линии боевого соприкосновения, участились как артиллерийские обстрелы, так и локальные вылазки, рассказал 19 марта в своем телеграм-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

Комбат допускает, что эти локальные акции — прелюдия к более существенным событиям на фронте: «Разговоры о готовящейся эскалации стали уже правилом хорошего тона. Впрочем, ощущение схода лавины в воздухе всё же висит», — отметил он.

Российская армия готовится к отражению возможных ударов и в целом развивает свой потенциал, важная задача на краткосрочный период — не давать противнику развивать свои локальные успехи, добавил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, 6 марта командир батальона «Восток» рассказал, что ВСУ получают зарубежную военную технику и оружие в рамках подготовки масштабного наступления.