В Румынии пройдут учения Sea Shield-2023 с участием военных из 12 стран

Бухарест, , 20:59 — REGNUM В Румынии 20 марта стартуют масштабные военные учения Sea Shield-2023 с участием более трёх тысяч человек из 12 стран, а также свыше 30 кораблей. Об этом сообщает Radio Romania со ссылкой на данные штаба ВМС страны.

Румыния Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военные учения пройдут с 20 марта по 2 апреля на юго-востоке Румынии на море и на реках, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне.

«В маневрах будут задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, два военных судна ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите», — информирует источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии провели зимние учения Североатлантического альянса Joint Viking. В манёврах принимали участие порядка 20 тыс. норвежских солдат, а также военные из восьми стран.