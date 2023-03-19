Глава Брянской области заявил, что в приграничных районах появится еще 17 блокпостов

Брянск, , 20:44 — REGNUM На приграничных территориях Брянской области будет построено ещё 17 блокпостов, сообщил 19 марта в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, необходимые материалы и оборудование для блокпостов приобретены региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта «Всё для Победы!».

Губернатор поблагодарил ОНФ, неравнодушных жителей, предприятия и организации, перечисливших в фонд свои средства.

Брянские строители возводят и отделывают блокпосты безвозмездно, подчеркнул Богомаз.

«Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии», — написал губернатор, добавив, что это делается для защиты жителей приграничных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 марта во время осмотра территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Новозыбковском районе Брянской области караул обнаружил взрывное устройство.