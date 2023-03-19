В ЛНР при поддержке Народного фронта создали паралимпийскую команду по волейболу сидя

Луганск, , 20:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике при поддержке Общероссийского народного фронта создали паралимпийскую команду по волейболу сидя, сообщили в пресс-службе ОНФ 19 марта.

Луганская Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На первую тренировку команды пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

Кириенко поблагодарил паралимпийцев за их характер и волю и выразил уверенность, что они будут подавать пример подрастающему поколению.

Пасечник, в свою очередь, назвал членов команды настоящими героями Луганщины и России и заявил, что призыв президента России Владимира Путина окружить заботой участников СВО будет услышан и претворен в жизнь.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Общероссийский народный фронт организовал в Тульской области вторую реабилитационную программу для ветеранов специальной военной операции.