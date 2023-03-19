Луганск, 19 марта 2023, 20:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике при поддержке Общероссийского народного фронта создали паралимпийскую команду по волейболу сидя, сообщили в пресс-службе ОНФ 19 марта.

Луганская Народная Республика
Луганская Народная Республика
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На первую тренировку команды пришли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

Кириенко поблагодарил паралимпийцев за их характер и волю и выразил уверенность, что они будут подавать пример подрастающему поколению.

Пасечник, в свою очередь, назвал членов команды настоящими героями Луганщины и России и заявил, что призыв президента России Владимира Путина окружить заботой участников СВО будет услышан и претворен в жизнь.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Общероссийский народный фронт организовал в Тульской области вторую реабилитационную программу для ветеранов специальной военной операции.