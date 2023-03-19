* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 19 марта, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Кинокритик Антон Долин (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) решил стать гражданином Израиля, сообщает 19 марта Telegram-канал Baza.

Svklimkin Антон Долин — российский журналист, кинокритик, литературный критик

По информации источника, кинокритик перед собеседованием заполнил анкету с целью поменять статус туриста на репатрианта Израиля. Предположительно, ему удалось собрать весь пакет необходимых документов и пройти через несколько месяцев собеседование с консулом. Впереди у Долина (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) собеседование с представителями министерства Алии и интеграции, которые после регистрации выдадут ему соответствующее удостоверение.

Комментировать оформление гражданства кинокритик отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года кинокритик ушёл с должности главреда журнала «Искусство кино», а в октябре 2022 года Министерство юстиции России включило его в список иноагентов.