Вашингтон, 19 марта, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала 19 марта с собственным политическим ток-шоу на американском телеканале MSNBC.

(сс) The White House Джен Псаки

Гостями первого выпуска стали лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, у которого Псаки взяли интервью прямо в метро.

В предисловии она отметила, что дебют пришелся «на ту еще недельку», подразумевая недавние сообщения о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, Джен Псаки покинула Белый дом в мае 2022 года. Первые несколько месяцев после увольнения она посвятила семье, а затем заняла должность штатного комментатора на MSNBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам. Миллиардер Илон Маск после этого предположил, что арест обеспечит Трампу победу на следующих президентских выборах.

Между тем в Белом доме сообщили, что власти следят за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте бывшего президента Дональда Трампа и надеются, что случаев насилия в этой связи не будет.