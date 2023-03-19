Канберра, 19 марта, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Бывший сенатор Австралии, ведущий австралийского телеканала Sky News Кори Бернарди заявил, что началу конфликта на Украине способствовал госпереворот в 2014 году, который поддержали в США.

Офис сенатора Кори Бернарди Кори Бернар

«Растёт понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше заботится об уничтожении России, чем о спасении Украины», — сказал телеведущий.

Западные лидеры, в частности в США и Великобритании, не демонстрируют интереса в прекращении конфронтации, отметил он.

С 2014 года с одобрения украинских властей этнические русские подвергались нападению со стороны неонацистов, признал Бернарди.

Он также указал на стремительное продвижение НАТО к российским границам, которое поставило под угрозу «не подлежащий обсуждению столп российской национальной безопасности» — нейтралитет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные жители Австралии заявили о солидарности с Россией и создали подразделение движения русофилов.