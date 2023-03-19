Донецк, 19 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Тяжелораненый солдат ВСУ попросил оператора российского беспилотника спасти его. Такое видео 19 марта опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики ВСУ бросили побратима, получившего серьёзное ранение ноги в ходе боя. К нему прилетел наш беспилотник, и ВСУшник начал просить спасти его», — говорится в сообщении.

После этого к раненому противнику направились российские бойцы, чтобы его эвакуировать.

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Отмечается, что российские военные беззлобно комментируют ситуацию, «не как нацистские звери с той стороны фронта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разгром колонны американских бронетранспортёров ВСУ попал на видео.