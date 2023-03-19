«РВ»: тяжелораненый боец ВСУ попросил оператора российского дрона о помощи
«РВ»: раненый боец ВСУ, которого бросили сослуживцы, попросил оператора российского дрона спасти его
Донецк, 19 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Тяжелораненый солдат ВСУ попросил оператора российского беспилотника спасти его. Такое видео 19 марта опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Боевики ВСУ бросили побратима, получившего серьёзное ранение ноги в ходе боя. К нему прилетел наш беспилотник, и ВСУшник начал просить спасти его», — говорится в сообщении.
После этого к раненому противнику направились российские бойцы, чтобы его эвакуировать.
Отмечается, что российские военные беззлобно комментируют ситуацию, «не как нацистские звери с той стороны фронта».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, разгром колонны американских бронетранспортёров ВСУ попал на видео.