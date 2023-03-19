Бывший вице-президент США Пенс считает преследование против Трампа политически мотивированным

Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Бывший вице-президент США Майк Пенс считает политически мотивированным судебное разбирательство в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

Майкл Пенс. (сс) D. Myles Cullen

По словам Пенса, возможные протесты из-за потенциального ареста Трампа должны быть исключительно мирными.

«Я поражен идеей предъявить обвинение бывшему президенту США, когда в Нью-Йорке волна преступности», — сказал он, акцентировав внимание на том, что действия окружного прокурора указывают на его принадлежность к радикальным левым.

Он также сделал предположение, что это не то, что хотят видеть граждане США.

«Разочарование, которое американцы испытывают из-за двухуровневой системы правосудия в этой стране, обосновано, но я надеюсь, что люди понимают, если они выскажутся, если это произойдет во вторник, то им необходимо это сделать мирно и законным образом», — отметил экс-вице-премьер.

По словам политика, те, кто прибегнет к насилию, будут привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам. Миллиардер Илон Маск после этого предположил, что арест обеспечит Трампу победу на следующих президентских выборах.

Между тем в Белом доме сообщили, что власти следят за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте бывшего президента Дональда Трампа и надеются, что случаев насилия в этой связи не будет.