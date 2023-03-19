Москва, 19 марта, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 19 марта в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Cska-hockey.ru ЦСКА

К середине второго периода хоккеисты «Локомотива» вели в счёте с разницей в две шайбы. Отличились нападающие Денис Алексеев и Максим Берёзкин.

Однако ЦСКА смог не только отыграться, но и вырвать победу. В составе «армейцев» шайбы забросили защитник Даррен Диц и форварды Максим Мамин и Михаил Григоренко.

Таким образом, ЦСКА повёл в серии — 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Ярославле.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта ЦСКА в первом матче серии обыграл «Локомотив» со счётом 2:0.