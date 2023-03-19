Итоговая явка на выборах в Казахстане составила 54,19%
Астана, 19 марта 2023, 19:43 — REGNUM Явка на парламентских выборах в Казахстане после закрытия всех избирательных участков составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.
Порога явки на выборах в Казахстане нет, голосование считается состоявшимся при любом количестве избирателей, которые пришли на участки.
В выборах принимают участие семь партий.
Как сообщалось ранее, участки для голосования открылись и в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.