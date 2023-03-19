Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на юге Аляски

Аляска, США, , 19:51 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Последствия землетрясения на Аляске. © Mike Dinneen/ AP Photo

По её данным, землятресение произошло в 18:06 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 65,4 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Турции зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 57 км от города Кахраманмараш с численностью населения почти 376 тыс. человек.