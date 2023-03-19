Сальдо уверен, что Путин приедет проверить строительство нового города на Херсонщине

Херсон, , 19:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в скором времени приедет на Херсонщину проверить, как реализуется его идея строительства нового города на Арабатской стрелке, не сомневается врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, об этом он заявил 19 марта в своем телеграм-канале.

Владимир Сальдо khogov.ru

По его словам, первый визит главы государства в один из воссоединившихся с Россией регионов показал, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в полной мере российские.

Жителей новых регионов это очень воодушевляет и вселяет уверенность, что Путин с ними, добавил Сальдо.

Напомним, в начале февраля 2023 года Сальдо рассказал о начале строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек, вся инфраструктура в котором будет «современнейшей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Дмитрий Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе. Глава государства посетил ДНР в годовщину воссоединения Крыма с Россией, эти события являются звеньями одной цепи, отметил Пушилин.