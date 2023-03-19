ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги

Москва, , 19:07 — REGNUM Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги, который проходит 19 марта.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

За ЦСКА с первых минут выйдут Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов и Заболотный.

Стартовый состав «Зенита» — Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Перед началом этого матча «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Ростов») на 7 очков (48 и 41 соответственно), ЦСКА занимает пятое место (32 очка).

Как сообщалось ранее, «Ростов» в своем матче одержал выездную победу над «Химками» со счетом 1:0.