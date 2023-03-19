ТАСС: в Москве произошла драка с участием 15 человек в строящемся жилом комплексе

Москва, , 19:00 — REGNUM В Москве в строящемся жилом комплексе произошла драка с участием 15 человек. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Накануне на улице Нижние Мневники в строящемся ЖК «Остров-2» подрались 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате драки пострадали два человека.

В столичном главке МВД подтвердили факт инцидента, не уточнив число участников. В полиции заявили, что по факту драки возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве произошла массовая драка болельщиков и спортсменов на соревнованиях по рестболу