В строящемся жилом комплексе в Москве подрались 15 человек
ТАСС: в Москве произошла драка с участием 15 человек в строящемся жилом комплексе
Москва, 19 марта, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В Москве в строящемся жилом комплексе произошла драка с участием 15 человек. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Иван Шилов ИА REGNUM
МВД
«Накануне на улице Нижние Мневники в строящемся ЖК «Остров-2» подрались 15 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате драки пострадали два человека.
В столичном главке МВД подтвердили факт инцидента, не уточнив число участников. В полиции заявили, что по факту драки возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве произошла массовая драка болельщиков и спортсменов на соревнованиях по рестболу