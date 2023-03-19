Кадыров объяснил смысл слова «дон»
Грозный, 19 марта 2023, 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что использует слово «дон» в своей речи для связки слов. Об этом 19 марта он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Просто для связки слов. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», — сказал Кадыров.
Он добавил, что слово «дон» равнозначно словосочетанию «короче говоря» и не имеет какого-то конкретного значения.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Кадыров опубликовал стихи, в которых рассказал, что содержится «в страшном слове «дон».