Кадыров заявил, что использует слово «дон» для связки слов

Грозный, , 18:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что использует слово «дон» в своей речи для связки слов. Об этом 19 марта он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просто для связки слов. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», — сказал Кадыров.

Он добавил, что слово «дон» равнозначно словосочетанию «короче говоря» и не имеет какого-то конкретного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Кадыров опубликовал стихи, в которых рассказал, что содержится «в страшном слове «дон».