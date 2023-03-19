il Fatto Quotidiano: 20 бойцов ВСУ прошли обучение в Италии перед отправкой Киеву SAMP/T

Рим, , 18:58 — REGNUM Около 20 бойцов ВСУ прошли обучение на военной базе в Италии перед отправкой киевскому режиму ЗРК SAMP/T. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, обучение проходило на базе, расположенной в Сабаудия в столичной области Лацио. Уточняется, что военные прибыли в Италию в начале марта. Они уже завершили обучение. Поставка техники запланирована до конца весны.

Итальянское издание отмечает, что после курса в Сабаудии, где бойцы ВСУ проходили обучение на симуляторах, их планируют перевести на Сардинию. Газета пишет, что, возможно, там они проведут стрельбы, однако подтверждения этой информации нет. Ещё одна группа украинских военных прошла обучение в Риме. Речь идёт об управлении бронетехникой.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ.