Москва, 19 марта, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Россия поддержит страны Африки в укреплении суверенитета и безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции «Россия — Африка» Олег Озеров.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По его словам, Россия выступает за то, чтобы каждая африканская страна имела свой голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала линию на международной арене.

У России и Африки есть общие интересы, прежде всего в вопросах безопасности, сказал Озеров. Он подчеркнул, что укрепление интеграционных процессов внутри континента является «вторым измерением» безопасности. Эти процессы поспособствуют тому, что «Африка станет мощным полюсом силы на международной арене», добавил посол.

Москва заинтересована в выстраивании равноправных отношений со странами Африки по различным вопросам, будь то борьба с международным терроризмом или продовольственная безопасность, Россия готова не только удовлетворить потребности Африки за счёт импорта зерна, но и развивать собственные потребности континента, пояснил дипломат.

Озеров констатировал, что перед странами Африки стоят многочисленные вызовы, в том числе создание США по всему миру биолабораторий, а у России имеются свои ответы на них.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков анонсировал, что Россия создаст в Африке лизинговую компанию.