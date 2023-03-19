Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse. Об этом 19 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Падение Credit Suisse © Boris Roessler/Global Look Press

«Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой вариант возможен, если поглощение банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS не состоится из-за сложностей в заключении сделки и сжатых сроков.

Ранее британская газета The Financial Times написала, что правительство Швейцарии намерено использовать экстренные меры для слияния Credit Suisse и UBS.

Однако Credit Suisse отказался от слияния с UBS за $1 млрд, посчитав, что такая сумма слишком небольшая и нанесёт ущерб акционерам и сотрудникам.