Bloomberg: Швейцария рассматривает возможность национализации Credit Suisse
Вашингтон, 19 марта 2023, 18:39 — REGNUM Власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse. Об этом 19 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой вариант возможен, если поглощение банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS не состоится из-за сложностей в заключении сделки и сжатых сроков.
Ранее британская газета The Financial Times написала, что правительство Швейцарии намерено использовать экстренные меры для слияния Credit Suisse и UBS.
Однако Credit Suisse отказался от слияния с UBS за $1 млрд, посчитав, что такая сумма слишком небольшая и нанесёт ущерб акционерам и сотрудникам.