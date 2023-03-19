Анкара, , 18:38 — REGNUM Турецкие СМИ рассказали о пожилом мужчине, которому удалось выжить после тяжелого заболевания коронавирусом, взрыва в больнице и землетрясений.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала TRT, 78-летний житель города Ислахие провинции Газиантеп по имени Халил Каракуш примерно 2,5 года назад вместе с супругой заболел коронавирусом.

Жена турка скончалась из-за заболевания, а сам он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии частной больницы. В декабре 2020 года в отделении прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 11 человек, а Каракуш был ранен. Его перевели в другую больницу и через 70 дней выписали.

6 февраля в момент землетрясения пожилой мужчина находился дома вместе с родственником. Им удалось выпрыгнуть со второго этажа повреждённого здания. Каракуш получил ранения и сейчас проживает в контейнерном доме.

Накануне вице-президент страны Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции превысило 49,5 тыс. человек.