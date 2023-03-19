Мелитополь, 19 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В телеграм-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры из Запорожской области, где, как утверждается, запечатлена попытка ВСУ прорваться в сторону российских позиций опубликованы.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Сообщается, что неприятель пытался прикрыть наступление авиацией, однако она быстро скрылась, опасаясь ликвидации. Отмечается, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки.

В этом же регионе несколько дней назад ВС РФ разбили аналогичную бронегруппу. В этот раз противник потерял две единицы бронетехники и до взвода пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии. Отмечается, что ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм со своих позиций, которые расположены около населённого пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M, произведенные в Словакии.