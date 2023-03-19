В Сети опубликовано видео попытки прорыва бронетехники ВСУ
«РВ» опубликовала видео попытки прорыва бронетехники ВСУ в Запорожской области
Мелитополь, 19 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В телеграм-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры из Запорожской области, где, как утверждается, запечатлена попытка ВСУ прорваться в сторону российских позиций опубликованы.
Сообщается, что неприятель пытался прикрыть наступление авиацией, однако она быстро скрылась, опасаясь ликвидации. Отмечается, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки.
В этом же регионе несколько дней назад ВС РФ разбили аналогичную бронегруппу. В этот раз противник потерял две единицы бронетехники и до взвода пехоты.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведёнными в Словакии. Отмечается, что ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм со своих позиций, которые расположены около населённого пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M, произведенные в Словакии.