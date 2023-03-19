Вашингтон, 19 марта, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен сохранить возможность контактов с председателем КНР Си Цзиньпином. Возможная беседа лидеров двух стран состоится «в своё время», заявил 19 марта в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

White House/Global Look Press Джо Байден на телефоне

«Президент хочет держать каналы связи с Китаем открытыми. Вы слышали, что он сам несколько дней назад сказал, что намерен договориться о новой возможности [разговора] с председателем КНР Си Цзиньпином. Я думаю, что это произойдет <…>, когда момент будет подходящим», — сказал он в ответ на вопрос о планах их контактов в связи с предстоящим визитом Си Цзиньпина в Россию.

По словам Кирби, важно сохранять возможность общения лидеров США и Китая, тем более, когда отношения сейчас «так напряжены».

Как сообщало ИА REGNUM, в США обеспокоены грядущим визитом Си Цзиньпина в Москву, поскольку его посещение России завершится «публичным подтверждением» партнёрства двух стран.