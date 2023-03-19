Украинский военком попытался повторно призвать солдата ВСУ, находящего в Артемовске

Киев, , 18:12 — REGNUM Украинские военкомы попытались повторно призвать одного из военнослужащих ВСУ, который в настоящее время находится в Артемовске, сообщают 19 марта российские и украинские телеграм-каналы.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На распространяемой видеозаписи солдат ВСУ из окопа отвечает на звонок военкома, который заявляет, что тот — уклонист.

«Вы что, [не в себе], мужики? Я под Бахмутом», — сказал военнослужащий и прервал звонок.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Артёмовска, где ВСУ несут огромные потери, появился мобильный морг, куда подвозят тела на тяжелом грузовом транспорте и пикапах.