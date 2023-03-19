Омск, 19 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 19 марта в Омске и завершилась со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Авангард»

В первом периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три шайбы. Отличились нападающие Павел Дедунов, Алекс Бродхёрст и Рид Буше.

«Металлургу» удалось отыграться благодаря голам форвардов Павла Акользина, Никиты Коростелёва и защитника Григория Дронова.

Тем не менее, в конце третьего периода «Авангард» вырвал победу. Решающий гол забил Рид Буше, оформив дубль.

Таким образом, «Авангард» повёл в серии — 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.

Как сообщало ИА REGNUM, СКА одержал победу над «Торпедо» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со счётом 5:4.