Москва, 19 марта, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Состояние здоровья Романа Костомарова заметно улучшилось, передает 19 марта «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста.

Екатерина Чеснокова/Фото: РИА Новости Роман Костомаров

Костомаров начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования, отметил источник.

Ранее «Известия» сообщили, что после того, как Костомарову поменяли схему лечения, его состояние стало улучшаться.

Перенесший тяжелую форму пневмонии фигурист находится в больнице уже более двух месяцев. По данным СМИ, ему ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки.