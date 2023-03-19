Бывший капитан подлодки «Новомосковск» рассказал о столкновении с американской субмариной

Москва, , 17:57 — REGNUM В марте 1993 года американская подлодка USS Grayling протаранила российский корабль, сообщил бывший капитан атомной подводной лодки (АПЛ) «Новомосковск» Андрей Булгаков. Об этом 19 марта говорится в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Американская подлодка USS Grayling Public Domain

Инцидент произошёл неподалёку от российских территориальных вод в Баренцевом море, экипаж россиян отделался лишь испугом, вспоминает подводник.

«Я после этого выхода в море в отпуске покрестился. Потому что более удачного места для столкновения просто не было. Чуть ниже — батарея, впереди торпедные аппараты, левее — центральный пост и ракетные шахты», — сказал ветеран атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» Юрий Юрченко.

По словам Булгакова, оба корабля, по неписанным морским правилам, должны были оказать содействии при аварии, но американцы не стали этого делать. Капитал лодки США Ричард Эрл даже не счёл нужным всплыть на поверхность и ответить на международных частотах по поводу готовности оказать помощь. Российская сторона не услышала встречного движения, сказал экс-капитан «Новомосковска».

Происшествие случилось за неделю перед встречей президентов США и России Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Позже американские власти сняли с должности командира Grayling. Комиссия признала российского капитана невиновным, лодку отремонтировали, корабль США был списан.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО испытывают беспокойство из-за развития в России сферы атомных подводных лодок.