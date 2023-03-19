Анкара, 19 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Оппозиция Турции выступает против реализации проекта строительства АЭС «Аккую», заявил 19 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Rosatom/Global Look Press Строительство АЭС «Аккую» в Турции

Он выразил удивление негативному отношению оппозиции к станции, ввод в действие которой поможет переходу страны на более экологичную энергетику.

Также Эрдоган отметил, что граждане страны наверняка примут к сведению такое отношение оппозиции к строительству АЭС и проголосуют против этих партий на выборах в мае 2023 года, чтобы стране не пришлось снова переживать отключения электричества.

Как сообщалось ранее, президент Турции 19 марта также заявил, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введён в строй в ближайшие месяцы, а запуск станции важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством.