Донецк, 19 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Один из снарядов во время обстрела Донецка со стороны ВСУ попал в здание торгового комплекса «Галактика» в Петровском районе, сообщил 19 марта мэр города Алексей Кулемзин.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса «Галактика», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько частных домов загорелось в Харцызске в Донецкой Народной Республике после обстрела со стороны ВСУ.

Один из них был разрушен полностью, еще несколько пострадали частично. Сразу несколько домов загорелись.