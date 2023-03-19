Вашингтон, 19 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Власти следят за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте бывшего президента Дональда Трампа и надеются, что случаев насилия в этой связи не будет. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он подчеркнул, что американское руководство всегда как можно внимательнее отслеживает ситуацию и, безусловно, не хочет какого-либо насилия. Сейчас нет свидетельств того, что из-за возможного ареста Трампа готовятся беспорядки.

«Надеемся, что, если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам. Миллиардер Илон Маск после этого предположил, что арест обеспечит Трампу победу на следующих президентских выборах.