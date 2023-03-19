Москва, , 17:35 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 он сыграл 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Баринов заявил, что клуб официально не делал никаких предложений о продлении контракта.