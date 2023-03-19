«СЭ»: «Локомотив» хочет начать переговоры о продлении контракта с Бариновым
Москва, 19 марта, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Баринов
«Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Действующее соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 он сыграл 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее Баринов заявил, что клуб официально не делал никаких предложений о продлении контракта.