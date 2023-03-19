В Париже задержаны 122 участника акции протеста против пенсионной реформы

Париж, , 17:38 — REGNUM Во Франции полиция проводит массовые задержания участников митинга против пенсионной реформы. В МВД страны подтвердили задержание 169 протестующих на основании нарушения ими общественного порядка, сообщает местная газета Le Figaro.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Больше всего митингующих было задержано в Париже (122 человека).

По данным правоохранителей, 18 марта в митинге на площади Италии на юго-востоке Парижа участвовали около 4200 человек. Стражи порядка в районе демонстрации провели свыше 400 проверок.

Агрессивные участники акции пытались возводить баррикады, поджигали баки с мусором, кидали камни и бутылки в полицейских. Силовики применили слезоточивый газ.

После столкновения префектура парижской полиции запретила 18–19 марта проведение маршей на Елисейских полях и площади Согласия.