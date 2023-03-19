Глава МИД Ирана заявил, что собирается приехать в Москву

Тегеран, , 17:30 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует посетить Москву с официальным визитом, об этом он сообщил 19 марта.

Хосейн Амир Абдоллахиян Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран

Визит состоится на следующей неделе, 20–26 марта.

Глава МИД отметил, что Иран вопреки обвинениям со стороны Запада не оказывает поддержки ни одному из участников конфликта на Украине и что его визит — часть «усилий Ирана по прекращению войны».

Украине через главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля было сообщено о визите в Россию заранее, добавил министр.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и обсудил с ним аспекты вступления Белоруссии и Ирана в ШОС.