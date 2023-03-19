Тегеран, 19 марта, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует посетить Москву с официальным визитом, об этом он сообщил 19 марта.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян

Визит состоится на следующей неделе, 20–26 марта.

Глава МИД отметил, что Иран вопреки обвинениям со стороны Запада не оказывает поддержки ни одному из участников конфликта на Украине и что его визит — часть «усилий Ирана по прекращению войны».

Украине через главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля было сообщено о визите в Россию заранее, добавил министр.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и обсудил с ним аспекты вступления Белоруссии и Ирана в ШОС.