«Пари Нижний Новгород» победил «Зенит» и впервые выиграл Кубок России по баскетболу

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» впервые стал победителем Кубка России. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав-Робертс © Maksim Konstantinov/Global Look Press

В финальном матче нижегородский клуб одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 84:72. Встреча прошла на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург).

В составе победителей самым результативным игроком стал Иван Стребков, который набрал 21 очко, сделал два подбора и отдал четыре результативные передачи. У «Зенита» самым результативным стал Трент Фрайзер, у которого 28 очков, три подбора и четыре голевых паса.

В матче за третье место московский клуб МБА победил «Химки» со счётом 77:68.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре «Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу, обыграв ЦСКА.