Киев, 19 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. На Украине за четыре месяца в два раза взлетели цены на огурцы и помидоры. Глава организации «Украинская аграрная ассамблея» Александр Гапон в эфире телеканала «Рада» назвал ситуацию «нонсенсом», отметив, что стране приходится ориентироваться на импортные овощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По информации минфина Украины, в ноябре 2022 года огурцы стоили 92 гривны (2,5 доллара), помидоры — 73 гривны (1,9 долларов), уже в марте 2023 года их цена выросла до 200 гривен (5,4 доллара) и 123 гривен (3,3 доллара) соответственно.

«Эта проблема возникла не сегодня, а давно, когда надо было строить склады по хранению овощей, заниматься критическим хозяйством. Только в 2023 году государство выделило 315 миллионов гривен (8,5 миллионов долларов) для строительства критического хозяйства. Этим надо было заниматься предыдущие годы», — заявил Гапон.

По его прогнозу, к маю овощи подорожают ещё на 25-30%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине среднемесячная зарплата граждан сократилась на 55 долларов, на динамику реальных доходов повлияла среднегодовая инфляция в размере 20,2%. Реальная зарплата за 2022 год снизилась примерно на 14%.