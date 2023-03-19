Москва, , 17:29 — REGNUM Полиция в Москве устанавливает обстоятельства потасовки, которая произошла 19 марта во время проведения соревнований по рестболу на «ВТБ-Арене». Об этом 19 марта сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, на спортивной площадке между двумя игроками произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В неё вмешался третий участник — зритель соревнований.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправные действия.

«Участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции, где на троих составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.