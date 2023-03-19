Bloomberg: политика США и Запада привела к тому, что Глобальный Юг встал на сторону России

Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Большая часть мира придерживается российской версии происходящего на Украине и не присоединяется к санкциям из-за стремления Вашингтона к господству и проводимой им политики. Об этом 19 марта пишет Bloomberg.

Кишор Махбубани nato. int

Издание приводит слова бывшего постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, который говорил, что подавляющее большинство людей хотят жить в многополярном мире, поэтому многие страны не присоединяются к давлению на Москву.

«Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Многие страны региона всё ещё хранят память о когда-то доминирующем Западе», — сказал Махбубани.

Bloomberg пишет, что проводимый Россией дипломатический курс критикуется в США и на Западе, но тем не менее, он эффективен в большей части стран Африки, Ближнего Востока и некоторых частях Азии.

Отмечается, что большая часть стран предпочитает российскую версию событий на Украине и считают Владимира Зеленского марионеткой Запада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что слова вице-президента США Камалы Харрис, которая обратилась к странам Глобального Юга с призывом поддержать Украину, были похожи на анекдот и вызвали гомерический хохот.