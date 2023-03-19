Эрдоган: запуск АЭС «Аккую» важет для бесперебойного энергоснабжения Турции

Анкара, , 17:14 — REGNUM Запуск атомной станции «Аккую» очень важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 19 марта в провинции Балыкесир.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введён в строй в предстоящие месяцы.

«С вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение нашей страны электричеством», — сказал Эрдоган в ходе вступления, которое транслировал телеканал TRT.

Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Аккую» строят возле города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из РФ. Власти Турции ранее заявили, что мощное землетрясение не нарушило сроки строительства.