Берн, , 17:00 — REGNUM Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse отказался от слияния с крупнейшим банком UBS за $1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Банк Credit Suisse © Andreas Haas/imago images/Global Look Press

Ранее стало известно, что UBS обсуждает приобретение Credit Suisse с подачи нацбанка Швейцарии и финансового регулятора FINMA. Переговоры нацелены на укрепление доверия к банковскому сектору страны. Отмечалось также, что UBS предложил за слияние с Credit Suisse $1 млрд.

«Credit Suisse, рыночная стоимость которого в пятницу достигла… $8 млрд… считает, что предложенная сумма слишком небольшая и нанесёт ущерб акционерам и сотрудникам», — сообщили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый обозреватель, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предрёк банку Credit Suisse крах вслед за банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). Биржевая стоимость акций Credit Suisse 18 декабря обвалилась на четверть.